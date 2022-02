Versäumnisse der Vergangenheit : Diese Baustellen will Thioune bei Fortuna beseitigen

Foto: Frederic Scheidemann 54 Bilder Diese Noten haben wir und die Fans den Fortuna-Profis gegeben

Update Düsseldorf Daniel Thioune ist seit 15 Tagen Cheftrainer von Zweitligist Fortuna. In dieser Zeit hat er bereits ein paar grundlegende Dinge verändert, um das Spiel der Düsseldorfer stabiler zu machen. Seine Mission hat indes gerade erst angefangen. Was er unmittelbar verändern will. Was ihn stört.