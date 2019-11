Fortuna bezieht Wintertrainingslager wieder in Marbella

Drittes Mal in Folge

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf wird zum dritten Mal in Folge sein Wintertrainingslager im spanischen Marbella abhalten. In dem Rahmen sind auch Testspiele angedacht.

Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf bezieht wie bereits in den beiden vergangenen Jahren das Winter-Trainingslager im spanischen Marbella. Vom 4. bis 11. Januar 2020 bereitet sich die Mannschaft von Cheftrainer Friedhelm Funkel auf die zweite Saisonhälfte vor. Zum Auftakt der Bundesliga-Rückrunde tritt die Fortuna am 18. Januar 2020 (15.30 Uhr/Sky) gegen Werder Bremen an.