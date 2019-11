Verlosung : Tickets für Schalke gegen Fortuna zu gewinnen

Düsseldorf Erleben Sie das Bundesliga-Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Schalke 04 im VIP-Bereich. Die Rheinische Post verlost 2x2 Tickets.

In der vergangenen Saison hat Fortuna Düsseldorf in der Arena auf Schalke für Aufsehen gesorgt und die Gastgeber mit einem 4:0-Sieg geradezu gedemütigt. Am Samstag (15.30 Uhr) gibt es ein erneutes Aufeinandertreffen. In Zusammenarbeit mit eFootball PES 2020 und Konami Deutschland verlosen wir 2x2 VIP-Tickets für die Begegnung inklusive Parkschein und einer Version des Spiels für die Playstation.