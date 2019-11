DFB-Pokal-Ansetzungen : Fortuna am Dienstagabend in Kaiserslautern

Fortuna am Dienstagabend in Kaiserslautern

Düsseldorf Die Termine der Achtelfinale-Partien des DFB-Pokals stehen fest. Fortuna Düsseldorf empfängt am Dienstagabend den 1. FC Kaiserslautern.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat das Achtelfinale des DFB-Pokals nun zeitgenau terminiert. Fortuna Düsseldorf tritt am Dienstagabend, 4. Februar, um 18.30 Uhr beim 1. FC Kaiserslautern an. Bayer Leverkusen empfängt im Kampf um die Runde der letzten Acht am Mittwochabend ab 18.30 Uhr Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart.