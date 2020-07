Tekpetey will Fortuna verlassen : „Werde nicht mehr unter diesem Trainer spielen“

Tekpetey will Fortuna verlassen

Düsseldorf Bernard Tekpetey will Fortuna Düsseldorf unbedingt verlassen. Dem Stürmer kam in der vergangenen Spielzeit nur auf neun Einsätze, ihm sollen aber 20 bis 25 zugesagt worden sein. Seine Leihe läuft aber noch bis 2021.

Angreifer Bernard Tekpetey will Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf offenbar so schnell wie möglich verlassen. "Ich werde auf keinen Fall bei Fortuna bleiben und nicht mehr unter diesem Trainer spielen", sagte der 22-Jährige der Bild in Richtung Uwe Rösler. Tekpeteys Ausleihe von Schalke 04 läuft indes noch bis Juni 2021.