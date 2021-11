Zentraler Platz in Düsseldorf : Neun neue Bäume am Carsch-Haus

Neun neue Bäume am Carsch-Haus

Zentraler Platz in Düsseldorf

So soll der neue Heinrich-Heine-Platz aussehen. Die beiden Bäume am Abgang zum Carsch-Haus werden wahrscheinlich nicht gepflanzt. Der Verkehr fließt nur noch durch die Breite Straße. Foto: David Chipperfield Architects/Signa

Stadtmitte Die Stadt hat die überarbeitete Planung für den Heinrich-Heine-Platz vorgelegt. Die „Schnecke“ als Zugang zum Basement des Kaufhauses fällt etwas kleiner aus. Die verfügbare Platzfläche wird nahezu verdoppelt.

Der Heinrich-Heine-Platz vor dem Carsch-Haus ist ein Unort. Man überquert ihn schnell, zu genießen ist hier nichts. Das wissen die Düsseldorfer seit Jahrzehnten und deswegen ist die Zustimmung für eine Umgestaltung groß. Das zeigte sich mit 66 Prozent Zuspruch bei der Bürgerbeteiligung, die auch zu Änderungen an ersten Plänen führte. Die Stadtspitze stellte am Dienstag den Entwurf vor, der nun vom Stadtrat für die Weiterentwicklung abgesegnet werden soll. Es gibt mehr Grün, mehr Platz und geordnete Verkehrsverhältnisse.

Nach den Worten von Planungsdezernentin Cornelia Zuschke ist der Heine-Platz mehr als ein Platz. „Er steckt tief in der Seele der Düsseldorfer und weckt Emotionen.“ Er sei Gelenk zwischen City und Altstadt und habe in der Kernstadt somit eine zentrale Funktion, die Ansprüche an Aufenthaltsqualität und Mobilität seien zu berücksichtigen.