Kalenderblatt 15. Juli : Weltmeister Dieter Herzog wird 74

Düsseldorf Linksaußen Dieter Herzog feiert am 15. Juli seinen 74. Geburtstag. Der flinke Linksaußen ist nach Toni Turek der zweite Spieler von Fortuna Düsseldorf, der mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft den Weltpokal holte.

Seine ersten Schritte auf dem Fußballplatz machte Herzog in Sterkrade und Bottrop. Fortuna wurde auf den Stürmer aufmerksam, als der als 24-Jähriger bei Hamborn 07 kickte und lotste ihn an den Flinger Broich. Herzog setzte sich dort mit seiner unermüdlich kämpferischen Art schnell durch und wurde zu einer zuverlässigen Größe. Bei den Rot.Weißen war er in Folge nicht mehr wegzudenken. Er absolvierte 115 Punktspielen in Folge und stellte damit einen Vereinsrekord auf. 1971 stieg er mit den Düsseldorfern in die Bundesliga auf. An dem Erfolg hatte er mit seinen Treffern in der Aufstiegsrunde großen Anteil. Seine erfolgreichsten Jahren mit Fortuna waren die beiden dritten Plätze in der Bundesliga in den Spielzeiten 1972/73 und 1973/74. Mit seinen unwiderstehlichen Flügelläufen und gefährlichen Flanken wurde er zu einem der besten Linksaußen der Bundesliga und empfahl sich für höhere Aufgaben. So berief ihn Nationaltrainer Helmut Schön in die Nationalmannschaft und den Kader zur Weltmeisterschaft 1974 im eigenen Land. Herzog spielte mit der Nummer 18 auf dem Rücken in den Vorrundenspielen gegen Jugoslawien und Schweden im Düsseldorfer Rheinstadion. Gegen Jugoslawien stürmte er anstelle des Kölners Heinz Flohe, gegen Schweden musste er trotz guter Leistung beim Stande von 2:2 dem Frankfurter Jürgen Grabowski weichen. Nach dem 0:1 gegen die DDR baute Schön seine Mannschaft um und Herzog kam nicht mehr zum Einsatz.