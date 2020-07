Umfrage zur Zweiten Liga 2020/2021 : Welches Saisonziel muss Fortuna haben?

Düsseldorf Bei Fortuna ist man sich einig: Ein Saisonziel für die kommende Zweitliga-Saison werden die Verantwortlichen erst preisgeben, sobald der Kader steht. Wir fragen unsere Leser, welche Zielstellung Sie von Fortuna erwarten.

Bei manchen Profi-Fußballklubs ist die Frage nach dem Saisonziel überflüssig. Schwer vorzustellen, dass Bayern München etwas anderes anstrebt als die neunte Meisterschaft in Folge. Und es steht auch außer Frage, dass Arminia Bielefeld in der kommenden Bundesliga-Spielzeit den Klassenerhalt als oberste Maßgabe ausgeben wird.

Was halten die Fans davon? Verfolgt man die Sozialen Medien ergibt sich ein gespaltenes Bild: Einige sehen Fortuna als natürlichen Aufstiegskandidaten, andere gehen mit der Aussage von Uwe Klein einher und wiederum andere sprechen gar davon, dass man zunächst einmal den Klassenerhalt sichern müsse: Der gerade so abgewendete Abstieg in die Dritte Liga des 1. FC Nürnberg, der eigentlich die Rückkehr in die Bundesliga angepeilt hatte, sei warnendes Beispiel genug.