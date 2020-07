Nach Abgangswunsch über Medien : Fortuna droht Tekpetey mit Konsequenzen

Düsseldorf Bei Fortuna geht es hoch her. Die Klubverantwortlichen des Fußball-Zweitligisten reagieren mit deutlichen Worten auf den öffentlich vorgetragenen Wechselwunsch der Schalker Leihgabe Bernard Tekpetey.

Bei Fortuna bewertet man die Situation gänzlich anders. Coach Uwe Rösler schlägt zurück: „Wir haben Bernard in Teamsitzungen und Gesprächen regelmäßig aufgezeigt, was er tun muss, um in die Mannschaft zu kommen. Sowohl in individuellen Videositzungen als auch in Kleingruppen auf dem Platz unter der Leitung von Rob Kelly, haben wir versucht, ihn – so wie alle Spieler – besser zu machen.“