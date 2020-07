Kostenpflichtiger Inhalt: Tabellenplatz 13 statt 17 : Ohne VAR wäre Fortuna noch Erstligist

Fortunas Niko Gießelmann (re.) diskutiert mit Schiedsrichter Sascha Stegemann. Foto: dpa/Bernd Thissen

Düsseldorf Hätte, wäre, wenn – nutzt zwar nichts, Fortuna muss in der kommenden Saison in der Zweiten Liga ran. Würde es den Videoschiedsrichter allerdings nicht geben, wären die Düsseldorfer klar in der Liga geblieben.