Amateurfußball : Fortunas U23 rettet den Vorsprung über die Zeit

Düsseldorf Düsseldorfs Regionalliga-Fußballer ringen Schalkes Reserve mit 2:1 nieder. Die erste Hälfte war die bislang beste der Saison.

Fortunas U23-Fußballer haben nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge in die Erfolgsspur in der Regionalliga West zurückgefunden: Im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 setzte sich das Team von Trainer Nico Michaty mit 2:1 (2:0) durch. „Unterm Strich haben wir verdient gewonnen“, resümierte der Coach. „Die erste Hälfte war mit die beste. Die Tore haben wir gut herausgespielt und eine gute Leistung gezeigt.“