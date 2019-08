Vor Spiel in Haltern : Fortuna II plagen Personalsorgen

Düsseldorf Nach dem enttäuschenden Auftritt gegen den Bonner SC soll der Fußball-Regionalligist beim TuS Haltern am Samstag eine Reaktion zeigen. Doch Trainer Nico Michaty muss auf wichtige Spieler verzichten.

Eine Woche nach dem 1:3-Ausrutscher zu Hause gegen den Bonner SC strebt die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf in der Fußball-Regionalliga West Wiedergutmachung an: Beim Aufsteiger TuS Haltern soll am Samstag (14 Uhr) der zweite Saisonsieg eingefahren werden. Der Düsseldorfer Trainer Nico Michaty weiß dabei jedoch um die Schwere der Aufgabe: „Sie sind nach dem Aufstieg immer noch in Euphorie. Sie haben bisher zwar erst ein Spiel absolviert, das haben sie aber gewonnen.“