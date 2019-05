4:3 in Aachen : Borussias U23 setzt Siegesserie fort

Mönchengladbach Das Team von Arie van Lent gewann 4:3 in Aachen, es war der fünfte Erfolg hintereinander. Markus Pazurek traf in der Schlussminute.

(kpn) In der Schlussphase der Saison in der Regionalliga West hat die U23 von Borussia einen echten Lauf. Der 4:3-Sieg bei Alemannia Aachen war nicht nur der bereits fünfte Sieg in Folge, er gelang dem Team nach einem kuriosen Spielverlauf in letzter Konsequenz auch etwas glücklich. Denn der Siegtreffer gelang Markus Pazurek erst in der 90. Minute, nachdem das Team von Arie van Lent zwischenzeitlich eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben und 2:3 hinten gelegen hatte.