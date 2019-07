“Zwote“ in Oldenburg : Trainer Michaty zieht die Zügel im Trainingslager an

Düsseldorf Seit anderthalb Tagen sind die Flingerner in der Nähe von Bremen und legen da die Grundlagen für die kommenden Saison. Der Spielplan ist schon raus.

Am Freitagmorgen klingelte der Wecker in aller Herrgottsfrühe – und das wird sich an den kommenden Tagen im Trainingslager in Oldenburg kaum ändern. Schon gegen 7.30 Uhr brachen die Regionalliga-Fußballer der Fortuna zur Laufrunde auf, der ersten von gewöhnlich drei Einheiten. Auf dem Rasen standen später der Ball und auch der nötige Spaß im Vordergrund. Am Samstag ist der Ablauf indes etwas anders, schließlich steht das Testspiel beim Nord-Regionalligisten BSV Schwarz-Weiß Rehden (14 Uhr) auf dem Programm.