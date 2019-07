Fußball-Regionalliga : Überflüssige Gegentore ärgern Michaty

(td) Manche Schablonen passen einfach immer wieder hervorragend auf gewisse Situationen – zum Beispiel auf das erste Spiel einer jeden Saison. Stets herrscht die Ungewissheit, nicht zu 100 Prozent zu wissen, wo man steht.

Das hat die Generalprobe gegen den saudi-arabischen Klub Al-Shabab (3:4) am Montag gezeigt. „Die Gegentreffer sind wieder überflüssig gewesen. Es ist ärgerlich, solche Tore zu ermöglichen“, sagte der Fußballlehrer. Auf welches Personal Michaty in der Deckung vertrauen wird, hat sich in den letzten drei Testspielen mehr und mehr herauskristallisiert. Linksverteidiger Felix Könighaus dürfte gesetzt sein, ebenso wie Kapitän Leander Goralski in der Zentrale. An seiner Seite hat sich Tim Oberdorf eingespielt, weil Michel Stöcker bis Freitag noch mit den Profis im Trainingslager in Maria Alm unterwegs war. Und die rechte defensive Außenbahn wird höchstwahrscheinlich Moritz Montag beackern.