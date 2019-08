Fußball-Regionalliga : Schalke II zu Gast bei Fortunas U23

Trainer Nico Michaty. Foto: Ja/HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Die Mannschaft von Trainer Nico Michaty hat zuletzt in der Fußball-Regionalliga zweimal verloren. In der Partie am Samstag gegen Schalkes U23 soll die Wende erfolgen.

In der Regionalliga steigt ein Duell der Zweitvertretungen: Am Samstag (15 Uhr, Paul-Janes-Stadion) empfängt Fortuna II die U23 des FC Schalke 04, der in diesem Sommer nach zwei Jahren Abstinenz die Rückkehr aus der Oberliga gelang. „Sie sind kein normaler Aufsteiger“, warnt Fortunas Trainer Nico Michaty, „sie haben einen gut besetzten Kader und sich mit erfahrenen Spielern verstärkt.“ So holte Schalke in Fatih Candan einen routinierten Stürmer sowie in Fabian Lübbers einen gestandenen Abwehrspieler.

Vom Gegner erwartet Michaty eine andere Spielweise als von den jüngsten Gegnern Haltern (0:2) oder Bonn (1:3). „Sie spielen einen anderen Fußball, suchen eher die spielerische Lösung. Für eine U23 treten sie aber auch schon sehr reif und durchaus auch körperbetont auf.“ Nach den jüngsten beiden Pleiten wollen die Düsseldorfer mit einem Heimsieg den Abstand zur Abstiegsregion ausbauen. Hierfür fordert Michaty jedoch: „Wir müssen an Effektivität zulegen. Vorn hat es an der Konsequenz gehapert.“