„Schalke lebt wieder“ : Die Knappen feiern Rückkehr in die Fußball-Bundesliga

Die Knappen feiern Rückkehr in die Fußball-Bundesliga

Gelsenkirchen Was für ein Drama, welch eine Stimmung! Der FC Schalke 04 ist nach dem furiosen 3:2 über St. Pauli zurück im Fußball-Oberhaus. Die Freude über den Aufstieg kannte nach dem Schlusspfiff keine Grenzen. Das erweckt den zuletzt gebeutelten Traditionsklub zu neuem Leben.

Torjäger Simon Terodde sank auf den Rasen und weinte Tränen der Freude. Sportdirektor Rouven Schröder trug ein T-Shirt mit der Aufschrift „Glück Auf Steiger“. Und die Fans des FC Schalke, die zum Leidwesen der Sicherheitskräfte zu tausenden den Platz stürmten, sicherten sich in erster Euphorie über die Rückkehr ihres Klubs in die Fußball-Bundesliga Stücke des Rasens und der Tornetze. Schon beim Start in die lange königsblaue Partynacht ging es emotional und ausgelassen zu.