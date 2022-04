„Habe überhaupt keine Stimme mehr“ : S04-Stürmer Terodde krächzt nach Sieg ins Mikrofon

Sandhausen Simon Terodde ist für den FC Schalke 04 die personifizierte Aufstiegshoffnung. Beim 2:1 in Sandhausen war der Torjäger wieder einmal der Matchwinner für Königsblau. Nach der Partie verschlug es ihm beim TV-Interview buchstäblich die Sprache.

Simon Terodde hatte es schlichtweg die Sprache verschlagen. Mit brüchiger Fistelstimme bemühte sich der Matchwinner des Fußball-Zweitligisten Schalke 04 nach seinem Doppelpack zum 2:1 (0:0) beim SV Sandhausen und der Rückkehr an die Tabellenspitze vergeblich um eine Einordnung. Der Torjäger vom Dienst konnte im TV-Interview nur noch radebrechen. „Das muss man erstmal realisieren, was abgegangen ist. Ich habe überhaupt keine Stimme mehr“, sagte Terodde, der offenbar selbst etwas überrascht war, welche Geräusche er da gerade von sich gab.

Der Matchwinner bei @SkySportDE - mit dem Versuch eines Interviews... 🎙️ Gute Besserung an die Stimme, Simon! 😅 #S04 | 🔵⚪️ | #SVSS04 pic.twitter.com/qpmIyaQggb

Zuvor hatte Terodde vor mehreren tausend mitgereisten Fans Taten sprechen lassen und im Alleingang die 1:4-Heimpleite im Gipfel mit Werder Bremen vergessen gemacht. Durch sein Siegtor in der Nachspielzeit gehen die Knappen mit zwei Punkten Vorsprung in die beiden letzten Saisonspiele. Mehr denn je blühen rund um den Schalker Markt die Träume vom direkten Wiederaufstieg, der nun sogar im Idealfall schon in der kommenden Woche perfekt werden könnte.