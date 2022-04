Im Saisonendspurt der Zweiten Liga : So kann Fortuna ihrem Ex-Trainer zum Aufstieg verhelfen

Düsseldorf Für Fortuna dürfte es sportlich in den letzten beiden Saisonspielen um nicht mehr viel gehen. Allerdings könnten die Düsseldorfer einem ehemaligen F95-Trainer zur Rückkehr in die Bundesliga verhelfen. Um wen es sich handelt. Und wie Fortuna das Aufstiegsrennen beeinflussen kann.

Für Fortuna könnte die Saison bereits nach dem Spiel gegen Dynamo Dresden am kommenden Freitagabend nahezu gelaufen sein. Bei einem Sieg gegen die Sachsen hat die Elf von Trainer Daniel Thioune den Klassenerhalt endgültig gesichert. Dann geht es in den verbleibenden drei Partien nur noch um eine bestmögliche Platzierung in der Tabelle.

Die Düsseldorfer spielen aber auch noch gegen zwei Vereine, die mitten im Aufstiegskampf stecken. Am 33. Spieltag gastiert der SV Darmstadt 98 in der Stockumer Arena, am letzten Spieltag der laufenden Saison reist Fortuna zum FC St. Pauli nach Hamburg. Die anderen Anwärter um die ersten drei Plätze werden genau verfolgen, wie sich Fortuna in diesen beiden Spielen präsentiert.

Mit zwei guten Auftritten könnten die Rheinländer sogar federführend dabei mithelfen, ihren eigenen Ex-Trainer zum Aufstieg zu verhelfen. Als Mike Büskens den FC Schalke 04 Anfang März übernahm - ausdrücklich nur als Interimscoach - hatte Schalke als Tabellensechster sieben Punkte Rückstand auf Mitabsteiger Werder Bremen. Nach der Maximalausbeute von 15 Punkten aus fünf Spielen gehen die Königsblauen nun mit zwei Zählern Vorsprung in das Duell Erster gegen Zweiter am viertletzten Spieltag.

Gewinnt Schalke, ist die direkte Rückkehr in die Bundesliga für die Königsblauen greifbar nah. Fortuna könnte in den letzten beiden Spielen ihr Übriges dafür tun, Schalke und Büskens den Rücken freizuhalten. Dabei lief es für den gebürtigen Düsseldorfer bei Fortuna gar nicht rund. Mit der Hoffnung angetreten, seinen Jugendklub zum Aufstieg zu führen, war sein Engagement 2013 bereits nach fünf Monaten beendet. 19 Punkte in 17 Spielen konnte Büskens lediglich sammeln.

Eine solche Ausbeute könnte er bereits beinahe nach sechs Spielen mit dem S04 vorweisen. Voraussetzung dafür: ein Sieg im Topspiel am Samstagmittag gegen Bremen. Darauffolgende Punktverluste der direkten Konkurrenten Darmstadt und St. Pauli gegen Fortuna wäre sicher die Kirsche auf der königsblauen Torte. Büskens wird den Aufstieg mit Schalke indes aus eigener Kraft schaffen wollen. Beschweren würde er sich über eine etwaige Schützenhilfe der Fortuna aber sicher auch nicht.

