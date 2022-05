Polizeibilanz : Mehrere Personen bei Schalker Aufstiegsfeiern verletzt

Gelsenkirchen Nach einem Jahr Abstinenz kehrt der FC Schalke 04 in die Fußball-Bundesliga zurück. Nach dem Aufstieg kannte die Freude keine Grenzen. Bei der spontanen Aufstiegsfeier in der Arena wurden mehrere Personen verletzt. Zudem kam es laut Polizeiangaben zu weiteren Vorfällen.

Bei den spontanen Feiern zum Aufstieg des FC Schalke 04 in die Fußball-Bundesliga sind im Gedränge auf den Rängen mehrere Menschen verletzt worden. Nach dem Abpfiff der Partie gegen den FC St. Pauli liefen am Samstagabend etwa 2000 Anhänger auf das Spielfeld, durch das Gedränge kam es zu Stürzen und Verletzungen. Sie seien „von Rettungskräften vor Ort erstversorgt und anschließend mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht“ worden.