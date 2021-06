Kurz vor dem Achtelfinale gegen England : Knatsch wegen Abschlusstraining – Löw widerspricht UEFA

London Rund um das letzte Training der DFB-Elf vor dem Spiel gegen England kam es zu Unstimmigkeiten zwischen dem Bundestrainer und der UEFA.

Der Knatsch um das von der UEFA zunächst untersagte, später aber unter Auflagen doch erlaubte Abschlusstraining der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Wembley-Stadion geht in die nächste Runde. Bundestrainer Joachim Löw hat der Darstellung des Dachverbandes widersprochen, wonach die Einheit vor dem EM-Achtelfinale gegen England am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) auch in London möglich gewesen wäre.