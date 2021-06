England-Fan vor dem Achtelfinale : „Sie werden Deutschland jagen“

Düsseldorf Der Engländer Nigel Fisher freut sich auf das EM-Duell gegen Deutschland. Er glaubt an ein Weiterkommen, auch weil Deutschland Schwachstellen habe. Eine Sache würde ihn aber nervös machen.

Dass Deutschland durch den späten Ausgleich gegen Ungarn das Achtelfinale erreichte, freute auch Nigel Fisher. Der England-Anhänger findet es gut, dass sein Land gegen Deutschland spielt und nicht gegen Frankreich oder Portugal. „Deutschland ist nicht so gut wie es in der Vergangenheit war“, sagt er vor dem Achtelfinale am Dienstagabend. Außerdem würden etwa die Offensivspieler von Portugal die englische Liga sehr gut kennen, was es für England schwieriger gemacht hätte.

In der englischen offensiven Dreierreihe erwartet er Raheem Sterling, Harry Kane und Phil Foden. „Harry Kane hat noch nicht getroffen“, erwähnt er, gegen Deutschland sei es an der Zeit. Für Jadon Sancho bleibe wohl erneut nur ein Platz auf der Bank. Er habe bei England bislang nicht so gut gespielt wie bei Dortmund und arbeite nicht so gut in der Defensive mit. „Ganz England will Jack Grealish“, sagt er stattdessen, der Profi von Aston Villa sei technisch sehr stark. Nach Medienberichten steht er vor einem Wechsel zu Manchester City. Unabhängig vom Personal ist Fisher sicher: „Sie werden Deutschland jagen und pressen.“ Für den eigenen Ballbesitz fordert er: „Der Ball muss schneller vom Mittelfeld in den Angriff“. Bislang habe man Probleme gehabt, Chancen herauszuspielen.