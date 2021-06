Vor Partie gegen England : DFB-Elf zeigt sich bereit fürs Achtelfinale

Herzogenaurach Die deutsche Nationalmannschaft spielt am Dienstag im Achtelfinale gegen England. In den Sozialen Medien posteten die Spieler Fotos von der letzten Einheit – und zeigten sich bereit für Wembley.

Auf den Bildern, die das DFB-Team in den Sozialen Medien postete, schien die Stimmung gelöst. Niklas Süle laufen beim Abschlusstraining Arm in Arm über den Platz, beide lachen. Und auch Antonio Rüdiger lacht auf den Fotos über das ganze Gesicht.

View this post on Instagram

Dabei war das ein Tag vorher noch nicht abzusehen. Rüdiger fehlte am Sonntag im Training, eine Erkältung setzte ihn außer Gefecht. Auch Ilkay Gündogan war wieder im Training, am Sonntag setzte ihn noch eine Schädelprellung außer Gefecht. Lediglich Lukas Klostermann konnte weiter nicht am Training in Herzogenaurach teilnehmen, er laboriert weiterhin an einer Muskelverletzung im Oberschenkel.