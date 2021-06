Deutschland gegen England : DFB-Team will gegen Rassismus knien

London Beim EM-Achtelfinalspiel in Wembley plant die deutsche Nationalmannschaft, sich gemeinsam mit dem englischen Team vor dem Anpfiff hinzuknien. Gleichzeitig will Harry Kane seine Kapitänsbinde wechseln.

Das kündigte Kapitän Manuel Neuer am Montagabend bei der Pressekonferenz in London an. Man wolle sich bei der Partie am Dienstagabend (18.00 Uhr/ARD und Magenta TV) im Wembley-Stadion mit den Engländern, die diese Geste bei allen Spielen zeigten, „solidarisieren“, sagte der Torwart des FC Bayern München.