Ein Stück Fußballgeschichte : Netzers perfektes Spiel in Wembley

Mönchengladbach Der frühere Gladbacher wurde beim 3:1-Sieg gegen England im Halbfinale der EM 1972 zum Helden. Im Regen von London gab Netzer den Takt vor und führte das deutsche Team zum ersten Sieg über England.

Günter Netzer und die Nationalmannschaft, das war so eine Sache. Nur 37 Mal spielte einer der besten Fußballer, die Deutschland je hervorgebracht hat, für sein Land, und nicht einmal Weltmeister will er genannt werden. Denn 1974, als Deutschland mit ihm im Kader den Titel holte, spielte er nur eine tragische Rolle. Er wurde beim 0:1 gegen die DDR, der gigantischen Blamage auf dem Weg zum Triumph, eingewechselt, konnte das Drama aber nicht abwenden.

Danach war Netzer außen vor, nur einmal noch war er wichtig: Im Abschlusstraining vor dem Endspiel gegen die Niederlande, als er Johan Cruyff mimte und so seinen Mönchengladbacher Kameraden Berti Vogts auf die Sonderbewachung des Oranje-Anführers vorbereitete. „Ich darf wohl ohne Angeberei sagen, dass ich im Training einer der besten Cruyffs war, die es je zu sehen gab“, schrieb Netzer in seiner Autobiografie „Aus der Tiefe des Raumes“. Und: „Die deutsche Mannschaft wurde Weltmeister, und ich zähle mich bis heute nicht dazu. Europameister bin ich geworden, Weltmeister nie.“

Der 29. April 1972 war ein regnerischer Samstag. Englisches Wetter, aber auch Fritz-Walter-Wetter. Deutschland spielte in Grün und Netzer raunte vor dem Spiel Franz Beckenbauer, mit dem er an diesem Tag so herrlich aufspielen sollte, zu: „Wenn wir hier weniger als fünf Stück kriegen, haben wir ein Riesenresultat erzielt.“ Er irrte gewaltig, weil er selbst zu gut war, so gut, dass später Ludger Schulze in dem Buch „Die Mannschaft“ schrieb: „Netzer schwang den Taktstock und alle tanzten nach seiner Melodie.“