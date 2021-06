Auch in der Fanzone : Uefa verbietet wohl Regenbogen-Fahnen in Budapest bei Niederlande-Spiel

Den niederländischen Anhängern in Budapest sollen Regenbogen-Fahnen abgenommen worden sein. Foto: AFP/PIETER STAM DE JONGE

Budapest Vor dem Achtelfinale der Europameisterschaft zwischen den Niederlanden und Tschechien sorgt die Uefa wieder für Diskussionen. Laut des niederländischen Verbands seinen Regenbogen-Fahnen in Budapest von der Uefa verboten worden.

Die Uefa sorgt bei der Europameisterschaft wieder einmal für Kontroversen! Wie der niederländische Fußball-Verband laut Medienberichten in Deutschlands Nachbarland bekanntgab, haben ungarische Sicherheitskräfte in der Hauptstadt des Landes bereits mehrere Regenbogen-Fahnen beschlagnahmt. Dies sei auf Wunsch der Uefa geschehen, teilte der Verband demnach mit. Die Uefa soll nur Landesflaggen in der offiziellen Fanzone der Stadt und in der Puskas-Arena erlaubt sein, wo am Sonntagabend (18 Uhr) die Partie der Niederlande gegen Tschechien angepfiffen wird.

In den sozialen Netzwerken berichteten einige niederländische Anhänger, dass sie ihre Regenbogen-Fahnen abgeben mussten. Dies könnte durchaus auf Druck der ungarischen Regierung geschehen sein, vermuten die Fans, weil im dortigen Parlament in der Vorwoche ein in Europa äußerst umstrittenes Gesetz verabschiedet wurde, dass die Informationsrechte von Jugendlichen in Sachen Homosexualität einschränkt.

Am Amsterdamer Flughafen wurden deshalb beim Abflug der niederländischen Fans Schweißbänder und Fahnen in den Regenbogenfahren verteilt. Diese tragen den Spruch „Liebe ist für alle“ - in ungarischer Sprache.

Die Regenbogenfarben waren in den zurückliegenden Tagen ein bestimmendes Thema bei der Endrunde. Die Uefa hatte verboten, die Münchner Arena während des Spiels der deutschen Mannschaft am vergangenen Mittwoch gegen Ungarn (2:2) als Zeichen gegen das ungarische Homosexuellen-Gesetz als Regenbogen erstrahlen zu lassen.

Die Uefa sei "aufgrund ihrer Statuten eine politisch und religiös neutrale Organisation", hieß es als Begründung. Nach dem Beschluss brach eine Protestwelle über die Uefa herein.

Noch am Sonntagvormittag begrüßte der Verband, dass in den ersten beiden Achtelfinal-Partien viele Werbepartner in den Regenbogen-Farben auf den Anzeigetafeln in den Stadien von Amsterdam und London warben. Nun dürften Meldungen aus Budapest erneut für Diskussionen sorgen.

(dör)