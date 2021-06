Ungarische Fans im Fokus : Uefa ermittelt wegen diskriminierender Vorfälle bei Spiel in München

Nyon Die Uefa hat wegen des Verdachts „diskriminierender Vorfälle“ beim letzten EM-Gruppenspiel des DFB-Teams gegen Ungarn eine Disziplinarverfahren eingeleitet. Im Fokus stehen ungarische Fans, die unter anderem mit homophoben Gesängen aufgefallen waren.

Wie die Uefa am Freitag mitteilte, werde wegen des möglichen Fehlverhaltens ungarischer Fans während der Partie am vergangenen Mittwoch ermittelt. Weitere Details gab es zunächst nicht. Kostenpflichtiger Inhalt Medienberichten zufolge sollen ungarische Anhänger beim 2:2 homosexuellenfeindliche Rufe getätigt haben.

Wegen möglicher „diskriminierender Vorfälle“ hatte die Uefa bereits am vergangenen Sonntag in Bezug auf die ersten EM-Spiele Ungarns gegen Portugal am 15. Juni (0:3) und gegen Frankreich am 19. Juni (1:1) Ermittlungen eingeleitet.