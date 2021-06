Corona-Chaos bei England : Mount und Chilwell müssen in Isolation

Mount und Chilwell müssen in Isolation

Lodnon Corona wirbelt Englands Fußball-Nationalmannschaft durcheinander: Mason Mount und Ben Chilwell müssen in Isolation und fehlen wohl auch im möglichen Achtelfinale gegen Deutschland.

Corona-Chaos bei England: Die Three Lions müssen vorerst auf Führungsspieler Mason Mount und Außenverteidiger Ben Chilwell verzichten, das Duo steht Teammanager Gareth Southgate damit wohl auch in einem möglichem EM-Achtelfinale gegen Deutschland am 29. Juni im Wembley-Stadion nicht zur Verfügung.