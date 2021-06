Umstrittenes Turnier : Bisher 140 Corona-Fälle bei Copa América

Die Copa America findet in Brasilien statt. Foto: AFP/DOUGLAS MAGNO

Sao Paulo Nachdem Argentinien und Kolumbien als Gastgeber ausgefallen sind, findet die Copa America in Brasilien statt. Bei dem Turnier sind bislang 140 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Bei der Copa America in Brasilien hat es bis zum Montagmittag (Ortszeit) 140 Corona-Fälle gegeben. Nach Angaben des südamerikanischen Fußballverbandes Conmebol liegt bei den bisher 15 235 durchgeführten Tests die Quote der Infizierten bei 0,9 Prozent. Das sei ein „klares“ Zeichen dafür ist, „dass die Präventivmaßnahmen und Gesundheitsprotokolle wie erwartet funktionieren“, teilte Conmebol mit.

Am Freitag hatte die brasilianische Regierung bekanntgegeben, dass sich 82 Personen, die mit der Südamerikameisterschaft in Verbindung stehen, mit Corona infiziert haben. Alle vier Austragungsstädte - Rio de Janeiro, Brasilia, Cuiabá und Goiania - verzeichneten Fälle, die mit dem Turnier in Verbindung stehen, hieß es.