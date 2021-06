Chancenwucher : Spanien verpasst Sieg gegen Polen – Lewandowski trifft

Sevilla Zweites Spiel, zweites Unentschieden: Ein Tor reicht Spanien gegen Polen nicht, um den ersten Sieg bei dieser EM einzufahren. Dabei hatten die Spanier genug Gelegenheiten. Jetzt ist das Achtelfinale in Gefahr.

Weltfußballer Robert Lewandowski hat Mitfavorit Spanien das große Zittern bei der Fußball-EM beschert und Polen eine Minimalchance auf den Einzug ins Achtelfinale erhalten. Der Top-Torjäger vom FC Bayern München traf am Samstagabend beim 1:1 (0:1) in Sevilla mit einem Kopfball in der 54. Minute zum Endstand und sicherte seinem Team damit den ersten Punkt in der Gruppe E. Die Spanier, für die ausgerechnet Reizfigur Alvaro Morata (25.) die Führung erzielte und Gerard Moreno (58.) einen Foulelfmeter verschoss, stehen mit zwei Punkten ebenfalls gehörig unter Druck und benötigen im Gruppenfinale am kommenden Mittwoch gegen die Slowakei (3) einen Sieg zum Weiterkommen. Polen trifft dann auf Tabellenführer Schweden (4).