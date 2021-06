WHO meldet erste konkrete Pläne : Afrika soll bald selbst Corona-Impfstoff produzieren

Genf Das erste Zentrum zur Herstellung von sogenannten mRNA-Impfstoffen soll in Südafrika entstehen. Der gesamte Kontinent soll damit unabhängiger von Impfstoffen werden, die andere Staaten liefern. Bis die Produktion starten kann, dauert es aber noch.

Die Pläne zur Herstellung von Corona-Impfstoffen in Afrika nehmen Gestalt an. In Südafrika werde mit Hilfe eines Konsortiums das erste Zentrum zur Herstellung von sogenannten mRNA-Impfstoffen entstehen, teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Montag in Genf mit. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa sprach von einem „phänomenalen Schritt“. Es gehe darum, Afrika von Impfstoffen unabhängiger zu machen, die aus dem Ausland geliefert würden.