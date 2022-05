„Noch nie erlebt“ : Zehntausende Fans feiern in Sevilla

Sevilla Sevilla ist am Mittwoch die Fußball-Hauptstadt Europas. Zehntausende Fans von Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers prägen vor dem Europa-League-Finale das Bild in der andalusischen Metropole. Mit wenigen Ausnahmen bleibt es friedlich.

In den Kneipen und engen Gassen der Innenstadt von Sevilla sangen die Fans lautstark ihre Vereinshymnen – und auch bei den Fanfesten auf den großen Plätzen der andalusischen Metropole herrschte bei sommerlicher Hitze Hochstimmung. Zehntausende Anhänger von Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers haben sich zumeist friedlich auf das Endspiel in der Europa League am Mittwochabend (21 Uhr/RTL) eingestimmt. „Ich bin jetzt 50 Jahre dabei, aber so etwas habe ich noch nie erlebt“, sagte Bundesliga-Rekordspieler Karl-Heinz Körbel wenige Stunden vor dem Anpfiff.