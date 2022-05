Es ist zweifelsohne eines der größten Spiele in der Vereinsgeschichte von Eintracht Frankfurt. Nach 42 Jahren haben die Hessen die große Chance, wieder einen Europapokal zu gewinnen. Gegen die Glasgow Rangers geht es am Mittwochabend (21 Uhr/RTL) in Sevilla um den Sieg in der Europa League. Bereits Stunden vor dem Anpfiff waren Fans aus beiden Lagern in der Stadt unterwegs.