Aufregung um Trainer von West Ham : Moyes schießt Ball in Richtung Balljungen und sieht Rot

Frankfurt Weil David Moyes beklagte, dass ein Balljunge ihm das Leder nicht schnell genug zurückgab, schoss er einen Ball nach ihm. Wegen dieser Aktion sah der Coach in der 78. Minute die Rote Karte. Was die Reaktion des Managers darauf war und wie der Frankfurter Trainer reagierte.

Im Halbfinalspiel der Europa League von Eintracht Frankfurt gegen West Ham United sorgte der englische Teammanager David Moyes für Aufregung. In der 78. Minute sah er die Rote Karte, nachdem er einen Ball in Richtung eines Balljungen geschossen hatte. Dies wurde ersichtlich, nachdem ein Video auf Twitter geteilt wurde, das die Aktion aus geringerer Distanz zeigte. In diesem ist zu sehen, wie der Junge Moyes einen Ball zurückwarf. Weil dies dem Teammanager wohl zu lange dauerte, wie er nach dem Spiel erklärte, schoss er einen Ball nach dem Jungen, der ihn nur knapp am Kopf verfehlte. Der Schiedsrichter zeigte Moyes daraufhin die Rote Karte und verwies den Teammanager des Innenraums.

„Das weiß er selber, eine unnötige Aktion in der Emotion“, sagte auch Eintracht-Coach Oliver Glasner, der mit Blick auf seinen eigenen Aussetzer beim Gruppenspiel in Piräus mit einem Augenzwinkern ergänzte: „Man sieht, dass David Moyes technisch nicht so versiert ist wie ich. Ich habe in Piräus in die Zuschauer geschossen und er hat den Balljungen getroffen - wahrscheinlich weil er ein paar Jahre älter ist.“