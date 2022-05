Randale in der Innenstadt : Mehr als 30 Festnahmen vor Europa-League-Halbfinale in Frankfurt

Mehr als 30 Festnahmen vor Europa-League-Halbfinale in Frankfurt

Randale in der Innenstadt

Polizisten stehen in der Nähe eines Pubs am Hauptbahnhof, wo sich Fans von West Ham United versammelt haben. Foto: dpa/--

Am Vorabend des Europa-League-Halbfinals zwischen Eintracht Frankfurt und West Ham United hatte die Frankfurter Polizei alle Hände voll zu tun. Vor allem in der Innenstadt kam es zu Ausschreitungen und Sachschäden.

Vor dem Europa League-Halbfinale hat die Polizei in Frankfurt mehr als 30 randalierende Fußballfans festgenommen. Mindestens drei Menschen wurden bei den Rangeleien am Vorabend des Spiels zwischen Eintracht Frankfurt und West Ham United verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.