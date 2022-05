Von Champions- bis Conference League : Darum sind die Europapokal-Finalspiele Balsam für jede Fanseele

Meinung Düsseldorf Eintracht Frankfurt gegen die Glasgow Rangers im Finale der Europa League: Tradition trifft auf Tradition. Ähnlich sieht es auch in der Champions- und der Conference League aus. Es werden Festtage für die Fußball-Fans, die das Spiel und die Historie lieben. Zum Glück.

Was musste und muss der geneigte Fußball-Fan nicht alles aushalten: gekaufte Fußball-Weltmeisterschaften; Scheichs und andere Multimilliardäre, die sich Vereine als Spielzeug kaufen und künstlich aufblasen; ein Brausekonzern, der sich in Standorte einkauft, Spieler von A nach B verschiebt und Fußball spielen lässt, um ein Produkt zu vermarkten; Verbände, denen es in erster Linie um das Geld geht und die Interessen der Anhänger weit hinten anstellt. Doch die vergangenen Tage sind Balsam auf die geschundene Seele eines jeden Fußball-Fans, der das Spiel an sich und die Tradition dahinter so liebt, der seine Leidenschaft auslebt, Hunderte Euro im Jahr dafür ausgibt. Und „Schuld“ daran sind ausgerechnet die Wettbewerbe, die gern und oft berechtigt kritisiert werden.

Bestes Beispiel ist die Europa League: Eintracht Frankfurt und die Glasgow Rangers bestreiten am 18. Mai in Sevilla das Finale und die Freude darüber kannte weder im Waldstadion von Frankfurt noch im legendären Ibrox in Glasgow irgendwelche Grenzen. Es brachen alle Dämme, Gesänge erschallten auch weit über eine Stunde nach Abpfiff noch in den Stadien, in den Städten wurde die Nacht zum Tag gemacht, Bier floss in rauen Mengen. Die Emotionen übermannten selbst Fans anderer Vereine.

Ähnlich verhielt es sich in der Champions League, wo Real Madrid und der FC Liverpool das Finale bestreiten werden. Und auch in der Conference League treten sich mit der Feyenoord Rotterdam und der AS Rom zwei absolute Traditionsvereine im Endspiel gegenüber.

Für viele Fans sind die Finalzusammensetzungen auch etwas wie ein Sieg des Fußballs an sich. Frankfurt und Glasgow etwa spielten in den europäischen Wettbewerben kaum eine Rolle, wenngleich die Eintracht seit drei Jahren eine Erfolgswelle surft und bereits einmal das Endspiel nur knapp verpasste. Die Rangers versanken vor einigen Jahren sogar in ihren Geldproblemen und mussten in der zweiten schottischen Liga neu anfangen – schlussendlich auch von Investoren gefördert. Mit der europäischen Elite hat der Fußball in Schottland dennoch nichts zu tun.

Hochgejazzte und mit hohen Etats ausgestattete Klubs wie Paris Saint-Germain, Manchester City oder RB Leipzig mussten in den vergangenen Runden – und spätestens im Halbfinale – die Segel streichen. Ein Freudenfest für viele traditionsbewusste Anhänger in ganz Europa.

Nun muss man fairerweise sagen, dass auch Real Madrid und der FC Liverpool im Jahr Umsätze erzielen, von denen selbst Borussia Dortmund als zweitgrößter Klub in Deutschland nur träumen kann. Auch die AS Rom hat einen kostspieligen Kader und mit Jose Mourinho einen der besten Trainer der Welt an der Seitenlinie. Real Madrid und Liverpool gehörten zudem zu den Klubs, die im vergangenen Jahr eine Super League planten und die Abspaltung sogar bereits verkündet hatten. Bis Fan-Aufstände den meisten Klubs, die sich der elitären Liga angeschlossen hatten, die Grenzen aufzeigten. Ein Verein nach dem anderen entschied sich wieder um, kroch vor der Uefa zu Kreuze – darunter Jürgen Klopps LFC. Real hingegen kämpft immer noch für eine geschlossene Liga der vermeintlich besten und finanzstärksten Klubs.

Dass diese Liga aber eben nicht das Nonplusultra ist, für das man sie in manchen Chefetagen hält, zeigte diese Europapokal-Saison. Erst recht in den K.-o.-Spielen. Durch die Abschaffung der Auswärtstorregel bekamen die Fans spektakulären Fußball in nahezu allen Partien zu sehen. Underdog-Teams wie der FC Villarreal kämpften bis zum Schluss mit den ganz großen mit. In der Europa League zeigten Frankfurt und Glasgow, was man erreichen kann, wenn man wirklich Lust auf den Wettbewerb hat und den Rückhalt der Fans genießt. Oder wie Mats Hummels, Innenverteidiger von Borussia Dortmund twitterte: „Wow Eintracht, es ist so unglaublich mitreißend international.“ Das hätte der geneigte BVB-Fans sicherlich auch gern über ihn und seine Mannschaftskollegen gesagt – aber gut.