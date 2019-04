Pokal-Wahnsinn : Später Elfer rettet Bayern vor Blamage gegen Heidenheim

München Der FC Heidenheim hat gegen den FC Bayern überrascht, aber die Überraschung nicht geschafft: Rekordmeister München steht dank eines 5:4-Erfolgs in der nächsten Runde des DFB-Pokals.

"Unfassbar. Dass wir eine harte erkämpfte 4:2-Führung wieder hergeben, kann uns natürlich nicht gefallen", sagte Müller nach der denkwürdigen Partie, die alles zu bieten hatte: Erst 1:0, dann Rot gegen Niklas Süle, 1:2, plötzlich 4:2, 4:4, 5:4 - langweilig wurde es den 75.000 Zuschauern nie. Erst Robert Lewandowski sorgte in der 84. Minute per Handelfmeter für die Entscheidung. Eine Bewerbung für einen Sieg gegen Borussia Dortmund im Topspiel am Samstag war dieser Abend aber keineswegs.