Fürth setzt Kiel unter Druck : Bochum muss Aufstiegsfeier vertagen – HSV bleibt in 2. Liga

Jubelt über seinen Ausgleichstreffer: Robert Zulj. Foto: AFP/KAI PFAFFENBACH

Nürnberg/Karlsruhe/Osnabrück Der Hamburger SV muss auch in der kommenden Saison wieder in der 2. Bundesliga ran. Durch die Pleite beim VfL Osnabrück sind die Norddeutschen aus dem Aufstiegsrennen raus. Der VfL Bochum kann derweil so gut wie für die Bundesliga planen - der Gewinner des Spieltages ist aber Greuther Fürth.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

1. FC Nürnberg - VfL Bochum 1:1 (0:1)

Der VfL Bochum hat die große Aufstiegsfeier beim 1. FC Nürnberg verpasst - aber immerhin durch das 1:1 alles in der eigenen Hand. Beim „Club“ glich Robert Zulj in der 76. Minute die Führung von Georg Margreitter (38.) zwar aus. Doch insgesamt war es zu wenig von den Bochumern in Nürnberg. Dabei wäre mit einem Sieg der Bundesliga-Aufstieg perfekt gewesen.

In der kommenden Woche muss der VfL dann zu Hause gegen den SV Sandhausen mindestens einen Punkt holen - dann ist der Aufstieg durch. Vor dem Finale Vorsprung auf Greuther Fürth drei Zähler und drei Tore. Auch eine knappe Niederlage könnte somit zum Bundesliga-Aufstieg nach elf Jahren reichen.

Karlsruher SC - Holstein Kiel 3:2 (0:1)

Foto: dpa, rho tmk rho Infos Die Bilanz der Aufsteiger seit 1995

Aufstieg vertagt: Holstein Kiel hat im Zweitliga-Aufstiegskampf seinen ersten Matchball zum Direktaufstieg nicht nutzen können. Der Pokal-Halbfinalist beim Karlsruher SC mit 2:3 (1:0) und konnte dem Verfolger SpVgg Greuther Fürth nicht entscheidend enteilen. Am letzten Spieltag empfangen die Störche Darmstadt 98.

Mit seinem Tor in der 41. Minute schien sich Jann-Luca Serra in die Vereinschronik des Traditionsklubs zu schießen. Der Mittelfeldspieler war mit einem Flachschuss erfolgreich. Doch Tore von Malik Batmaz (52.) und zweimal Philipp Hofmann (61. und 77. Minute) drehten die Partie. Per Foulelfmeter konnte Alexander Mühling (84.) noch verkürzen.

SC Paderborn - Greuther Fürth 2:4 (2:2)

Die SpVgg Greuther Fürth darf weiter vom zweiten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga träumen. Die Franken gewannen am vorletzten Spieltag 4:2 (2:2) beim SC Paderborn und haben den Relegationsplatz drei schon sicher. Auch der direkte Aufstieg ist noch in Reichweite.

Havard Nielsen (28.), Branimir Hrgota (42.) und Paul Seguin (47.) sorgten in der turbulenten Partie für den Auswärtssieg. Ein Eigentor von Paul Jaeckel (22.) und Chris Führich (45.+3) waren für Paderborn zu wenig.

VfL Osnabrück - Hamburger SV 3:2 (1:1)

Der Traum vom Aufstieg ist endgültig geplatzt, der Hamburger SV wird das vierte Jahr in Folge in der 2. Liga spielen. Die Mannschaft von Trainer Horst Hrubesch blamierte sich mit 2:3 (1:1) beim Abstiegskandidaten VfL Osnabrück und verspielte damit die letzte Chance auf den Relegationsplatz.

Die Tore von Robin Meißner (37.) und Tim Leibold (82.) waren zu wenig. Osnabrück verbesserte sich durch die Treffer von Christian Santos (34.), Maurice Multhaup (60.) und Marc Heider (84.) auf Relegationsrang 16.

(dör/SID)