DFB-Pokal-Viertelfinale : Heidenheim-Trainer lässt vor Duell mit Bayern Elfmeterschießen üben

Heidenheim Der 1.FC Heidenheim ist im Viertelfinale des DFB-Pokals beim FC Bayern der klare Außenseiter. Von vornherein abschenken will Heidenheims Trainer Frank Schmidt die Partie aber auf keinen Fall - im Gegenteil.

Trainer Frank Schmidt will mit dem 1. FC Heidenheim vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale beim FC Bayern München extra das Elfmeterschießen üben. „Wir sollten nicht so tun, als wäre dies nicht möglich“, sagte der Coach desZweitligisten am Dienstag. Schmidt setzt darauf, in der Partie am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) einen Coup landen zu können: „Wir sollten uns schon etwas trauen und das Herz in die Hand nehmen.“