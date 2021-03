Premiere vor Köln-Spiel : 1. FC Union Berlin führt Corona-Schnelltests durch

Eine temporäre Corona-Teststation im Stadion An der Alten Försterei, dem Heimstdion des 1. FC Union Berlin. Foto: dpa/Jens Mende

Berlin Fußball-Bundesligist Union Berlin prüft schon einmal für den Ernstfall: Als Probelauf für eine mögliche Rückkehr der Fans wurden vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln erstmals Corona-Schnelltests für die zugelassenen Besucher angeboten.

Der 1. FC Union Berlin hat erstmals vor einem Spiel in der Fußball-Bundesliga Corona-Schnelltests bei Personen durchgeführt, die im Rahmen des Sonderspielbetriebes im Stadion An der Alten Försterei gelistet waren. Vor der Partie gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) konnten sich zutrittsberechtigte Helfer, Ordner, Journalisten und anderen Personen freiwillig einem kostenfreien SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest unterziehen.