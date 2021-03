Ein Jahr ohne Zuschauer : Fortunas Spieler wenden sich mit emotionalem Video an die Fans

Düsseldorf Seit nunmehr einem Jahr spielen die Mannschaften in der Bundesliga und Zweiten Liga vor leeren Rängen. Die Spieler von Fortuna Düsseldorf haben sich nun mit einem emotionalen Video an die Fans gewannt. Worum es geht.

Am 13. März 2020 wurde die Bundesliga-Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und dem SC Paderborn „wegen Corona“ abgesagt. Dieser Tag jährt sich am morgigen Samstag. Die Profis von Fortuna haben das zum Anlass genommen, um den Fans ein emotionales Video zu drehen. Zu sehen ist unter anderem Rouwen Hennings der an Szenen vor der Corona-Pandemie zurückdenkt, in denen die Düsseldorfer Arena nach seinen Toren zu einem wahren Tollhaus wurde. Anschließend beginnt ein Spieler-Countdown: Beginnend von „75 olé“ wird bis „94 olé“ hochgezählt. Nur der eigentlichen Fan-Slogan „95 olé“ fehlt. Denn diesen müssten ja die Fans singen.