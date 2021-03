Kommentator wird nicht mehr eingesetzt : „Nicht okay und nicht fair“ – Dahlmann attackiert Sky nach Aus

Düsseldorf Der Pay-TV-Sender Sky wird Kommentator Jörg Dahlmann bis zu seinem Vertragsende nicht mehr einsetzen. Der 62-Jährige reagierte mit Unverständnis auf das Aus – und attackierte Sky. Zudem distanzierte er sich erneut von Rassismus.

Fußball-Kommentator Jörg Dahlmann hat mit Unverständnis auf das Aus bei Sky reagiert. Am Freitag hatte der Pay-TV-Sender bestätigt, dass man den 62-Jährigen bis zu seinem Vertragsende im Sommer nicht mehr einsetzen wird. Dahlmann hatte zuletzt mit umstrittenen Kommentaren für Aufsehen gesorgt, die Kritiker für rassistisch oder sexistisch hielten. So hatte er bei der Zweitliga-Partie zwischen Hannover 96 und Erzgebirge Aue Japan als „Land der Sushis“ bezeichnet . Ende 2020 hatte er mit einem sexistischen Spruch Richtung Schauspielerin Sophia Thomalla einen Shitstorm ausgelöst.

View this post on Instagram

Doch Dahlmann sieht sich zu Unrecht an den Pranger gestellt. In einem Statement auf Instagram teilte 62-Jährige mit, er habe „mit Bedauern die Kündigung entgegengenommen“, deren Anlass sein Satz über Hannover-Profi Sei Muroya gewesen sei. „Dass sich manch einer dem Diktat dieser Hater beugt, macht mich sehr traurig. Es sei ein Sieg 'sozialer Hater' über den freien Journalismus“, schrieb Dahlmann. Er fühle sich durch die sofortige Trennung in eine rassistische Ecke gedrängt. „Ich wehre mich aber mit Händen und Füßen gegen diese absurden Vorwürfe“, betonte Dahlmann. „Ich hasse Rassismus! Weltoffenheit und Diversität sind mir wichtige Anliegen. Die Trennung aus diesem Grund ist aus meiner Sicht nicht okay und nicht fair“, schrieb er. Es gehe ihm dabei nicht darum, ob man ihn mag oder nicht, sondern um einen „schlimmen Vorwurf“. Dahlmann forderte daher „Respekt und Gerechtigkeit, keine Fehlinterpretationen.“