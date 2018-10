Bayer 04 Leverkusen gewinnt mit 6:2 beim SV Werder Bremen

Bremen Mit viel Frust im Gepäck hat Bayer Leverkusen die Reise nach Bremen angetreten. Doch die Werkself antwortete auf die Krise mit ihrer besten Saisonleistung und einem furiosen 6:2-Sieg an der Weser.

Seit Florian Kohfeldt den SV Werder Bremen im Oktober 2017 übernommen hat, hatte die Mannschaft von der Weser kein Heimspiel mehr verloren. Dass das kriselnde Bayer Leverkusen diese Serie brechen würde, hatten wohl nur wenige getippt. Doch genau so kam es. Die kriselnde Werkself zeigte am Sonntagabend ihre mit Abstand beste Saisonleistung und feierte einen 6:2 (3:0)-Auswärtssieg in der Hansestadt.