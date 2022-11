DFL terminiert Spieltage 20 bis 25 : Revierderby zwischen BVB und Schalke am Samstagabend

Frankfurt Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Spieltage 20 bis 25 terminiert. Demnach findet das Revierderby zwischen Dortmund und Schalke am Samstagabend statt. Eine Übersicht über alle Spieltage.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat noch vor Beginn der WM in Katar die genauen Spieltermine bis einschließlich Mitte März bekannt gegeben. So findet das Derby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund als Bundesliga-Topspiel am Samstagabend (11. März, 18.30 Uhr) statt. Dies teilte die DFL am Dienstag bei der Terminierung der Spieltage 20 bis 25 mit. Weitere Topspiele an anderen Spieltagen am Samstagabend sind Stuttgart gegen Tabellenführer FC Bayern München, Dortmund gegen Köln und Frankfurt gegen Bremen.