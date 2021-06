Borussias Zweitvertretung : Kraus hofft auf Comeback beim Abschied in der U23

Verlässt Borussias U23: Routinier Thomas Kraus (r.). Foto: Heiko van der Velden

Mönchengladbach Sechs Jahre spielte der Stürmer Thomas Kraus für Borussias U23, nun wünscht er sich einen letzten Einsatz. Zum Saisonfinale in der Regionalliga geht es nach Oberhausen.

Wenn Borussias U23 am Samstag (14 Uhr) mit einem Rumpfkader zum letzten Regionalligaspiel der Saison bei Rot-Weiß Oberhausen antreten wird, dann sieht es gut aus, dass Thomas Kraus nach sechs Jahren beim VfL doch noch sein Abschiedsspiel bekommt. „Ich habe am Dienstag wieder größtenteils mit der Mannschaft trainiert. Der Trainer hat mich angesprochen und gefragt, wie es aussieht. Ich werde wohl noch ein paar Minuten spielen dürfen, wahrscheinlich als vierter Einwechselspieler“, sagt Kraus verschmitzt. „Dann hat sich das ganze Training in der Reha mit den 837 Behandlungen ja doch noch gelohnt und ich kann die Borussia-Zeit im Trikot auf dem Platz beenden.“

Das ist dem 34-Jährigen, der für Borussia in bisher 170 Spielen der Regionalliga West 45 Tore geschossen hat und stets ein Vorbild in Sachen Einsatzbereitschaft war, uneingeschränkt zu wünschen. Auch nach der Zeit bei Borussia geht es für ihn auf dem Platz weiter, und zwar im Regionalliga-Team des 1. FC Köln. Gut möglich also, dass es bald ein Wiedersehen mit Borussia geben wird.

Foto: Dieter Wiechmann/Wiechmann, Dieter (dwi) 21 Bilder Hier sind Borussias Ex-U23-Spieler gelandet

„Ich akzeptiere es, wenn Leute sich fragen, wie man diesen Wechsel machen kann, wenn man denkt, dass derjenige dann irgendwo mit weniger Herz spielt. Aber jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich mich immer für die Farbe reinhaue, die ich trage. Ich freue mich darauf, dass ich nochmal für zwei Jahre zurückkehren darf.“

Böses Blut, dass die Zeit bei Borussia nun endet, gibt es ebenfalls in keiner Weise. „Der Trainer hat mir gesagt, dass er sportlich etwas anderes machen will. Ich sehe mich aber noch als Spieler, und so ist das alles professionell zu Ende gegangen“, erklärte Kraus jüngst im Video-Talk bei FuPa Niederrhein.

Foto: Heiko van der Velden 14 Bilder Die Ü23-Spieler in Borussias U23 seit 2009