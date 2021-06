Dauerkarten, Tageskarten und Co. : Borussia erhöht Eintrittspreise auch 2021/22 nicht

Dauerkarten, Tageskarten und Co.

Mehr als 10.000 Zuschauer hatte Gladbach vorige Saison nur am 2. Spieltag gegen Union Berlin im Borussia-Park. Foto: Dirk Paeffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Service Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat seine Dauerkartenkunden über das Verfahren für den Kauf der Tickets für die kommende Saison informiert. Zunächst einmal gelten die Karten aufgrund der unklaren Pandemie-Situation erst ab der Rückrunde. Klar ist indes, dass sich die Kartenpreise erneut nicht ändern.

Noch ist völlig unklar, ab wann in der kommenden Saison wieder Fans in den Bundesligastadien zugelassen werden. Dennoch muss Borussia die Spielzeit auch in diesem Bereich vorbereiten. Einen wichtigen Teil nehmen dabei die Dauerkartenkunden ein. Der Verein hat nun über das Verfahren für den Verkauf der Dauerkarten für die kommende Spielzeit informiert.