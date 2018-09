Borussia Mönchengladbach: Matthias Ginter liegt Schalke 04

Mönchengladbach Matthias Ginter macht da weiter, wo er vergangene Saison aufgehört hat: Er macht Tore. Fünf waren es in der abgelaufenen Spielzeit, nun, beim 2:1 gegen Schalke 04, gelang nach der Ecke von Jonas Hofmann der erste Treffer der neuen Saison.

Ginter Nicht ganz. Aber von Miroslav Klose. Er war auch in München. Und auf der Rückfahrt vom zweiten Spiel in Sinsheim habe ich mir Videos von Sergio Ramos angeschaut. Beide sind nicht ganz so schlechte Kopfballspieler und anscheinend hat es geholfen.

Ginter Wir sind sehr froh, dass wir zu Hause gegen zwei gute Gegner gewonnen haben. Jetzt gilt es, auswärts nachzulegen. Da hat es auch in der letzten Rückrunde nicht ganz so gut geklappt, das wollen wir verbessern und jetzt in Berlin etwas mitnehmen. Wir versuchen, weiter an uns zu arbeiten. Es war auch gegen Schalke ein hartes Stück Arbeit. Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten wir nicht mehr die richtige Kontrolle, waren auch bei den zweiten Bällen nicht so gut und haben ein bisschen zu viele Flanken zugelassen. Mit dem 2:0 haben wir uns wieder befreit.