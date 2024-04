Gladbachs Mitglieder wählten Zwei Premieren in Borussias Aufsichtsrat

Fast die gesamte Profi-Mannschaft war zugegen in der Südkurve des Borussia-Parks. „Dass sich die Mannschaft in Zeiten wie diesen hierher traut, nötigt mir Respekt ab“, spielte Bonhof auf die dünne sportliche Bilanz an. „Zur Situation kann man sagen, dass es im Fußball Aufs und Abs gibt. Und es gibt Zeiten, in denen man wieder Anlauf nehmen muss, so eine Phase durchlaufen wir gerade. Und ich sage euch: Wir werden aufstehen“, versprach Bonhof. Wieder Applaus, aber verhaltener. Die Abstiegsgefahr, in der sich das Team befindet, dämpfte spürbar die Stimmung.