Borussia Mönchengladbach: Louis Jordan Beyer erhält einen Profi-Vertrag bis 2022

Mönchengladbach Beim Saisonauftakt gegen Bayer Leverkusen gab Jordan Beyer sein Bundesliga-Debüt. Am Samstag gegen Schalke 04 könnte er erstmals als Profi für Borussia auflaufen. Am Freitag unterschrieb er einen Vier-Jahres-Vertrag.

Es sind gefühlige Wochen für Jordan Beyer. Vor 14 Tagen stand er in der Mixed Zone des Borussia-Parks und suchte nach Worten, um sein Befinden nach seinem Bundesliga-Debüt beim 2:0 gegen Bayer Leverkusen zu beschreiben. Am Freitag ließ er nun bei Instagram wissen: „Überglücklich, meinen ersten Profivertrag unterschrieben zu haben.“ Dazu stellt er ein Foto, das ihn, bestens gekämmt und mit weißem Kragen, zeigt, wie er mit Borussias Manager Max Eberl den Kontrakt abzeichnet. Bis 2022 ist das Arbeitspapier datiert.

„Sehr verdient“, schrieb einer der Gratulanten darunter und trifft damit den Punkt. Wer in diesen Tagen mit Borussias Cheftrainer Dieter Hecking über Beyer spricht, der spürt: Da ist ein Musterschüler herangewachsen in der Gladbacher Akademie. Und zwar einer mit höchstem Vorzeige-Potenzial, ein echter Niederrheiner aus Kempen, ein Fohlen also, wie es im Buche steht. Nun muss sich Beyer aber noch nachhaltig etablieren in der Bundesliga-Mannschaft, das wäre der nächste Schritt, den andere, die sich vor ihm nach oben gearbeitet hatten, zuletzt nicht geschafft haben. Wie zum Beispiel Ba-Muaka Simakala, der in diesem Sommer entschwunden ist zu Roda Kerkrade.