Vor dem rheinischen Derby : Köln-Ultras verteilen Pferdemist und Buttersäure vor Borussia-Block

Köln Eine stinkende Überraschung fanden die Ordner und Kölner verantwortlichen am Samstag im Stadion des Effzeh vor. Kölner Ultras hatten sich vor dem Derby gegen Borussia Mönchengladbach offenbar nachts ins Stadion geschlichen und Spuren hinterlassen.

Im Kölner Stadion mussten sich die Mitarbeiter am Samstag erstmal die Nasen zuhalten. Ultras des 1. FC Köln wollten den Fans von Gegner Borussia Mönchengladbach offenbar einen unschönen Empfang bereiten und hatten für schlechte Luft am Gästeblock gesorgt. Die Rivalität zwischen den beiden Fanlagern ist groß. Die Polizei befürchtet Ausschreitungen - auch weil in der Vergangenheit Fan-Fahnen von Ultragruppierungen beider Vereine geklaut wurden. Diese könnten jeweils beim Derby in Köln präsentiert werden, um den Gegner zu provozieren.